Jammu-Kashmir : श्रीनगर पहुंचा यूरोप और अफ्रीकी देशों का विदेशी प्रतिनिधिमंडल

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वार जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने के बाद एक बार फिर यूरोप और अफ्रीका के राजदूतों का एक जत्था स्थिति का जायजा लेने के लिए आज श्रीनगर पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल में शामिल राजनयिक जमीनी हालात का जायजा लेंगे। साथ ही इस बात का भी आकलन करेंगे कि जम्मू-कश्मीर में पहले की तुलना में बदलाव आया है या नहीं।

Jammu and Kashmir: A batch of foreign envoys arrive in Srinagar for a visit to the union territory. pic.twitter.com/obKQSn5kgo