जम्मू-कश्मीर : पुंछ में घुस आईं पीओकी दो लड़कियां, प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया जारी

नई दिल्ली। रविवार सुबह नियंत्रण रेखा क्षेत्र से लगे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की दो लड़कियां जम्मू—कश्मीर के पुंछ में घुस आईं। दोनों लड़कियों को भारतीय सेना के जवानों ने हिरासत में लेकर लेकर पूछताछ की। लड़कियों ने पूछताछ में बताया है कि हम अनजाने में भारतीय क्षेत्र में आ गए। हमारी मंशा भारतीय क्षेत्र में आने की नहीं थी। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने दोनों लड़कियों को संभावित नुकसान से बचाने और सुरक्षा प्रदान करने के लिहाज से अपने कब्जे में ले लिया है।

Two girls from PoK had inadvertently crossed into Indian territory in Poonch, Jammu & Kashmir today morning. Our troops detected them crossing & exercised complete restraint to prevent any harm to the teenagers. Efforts are being made for their repatriation: Defence PRO, Jammu