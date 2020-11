JDU के प्रवक्ता के.सी.त्यागी ने कबूली हार, कहा-प्राकृतिक आपदा ने हराया

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly elections Result 2020) के अब तक जो रुझान सामने आए हैं, उसमें तेजस्‍वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन आगे है। एनडीए पीछे चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि महागठबंधन बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े को हासिल कर लेगा। एक टीवी चैनल से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के प्रवक्‍ता केसी त्‍यागी ने अपनी हार स्‍वीकार कर ली है।

Election Commission trends for 78 of 243 seats: NDA leading on 41 seats - BJP 23, JDU 14, Vikassheel Insaan Party 4



Mahagathbandhan ahead on 34 seats - RJD 17, Congress 12, Left 5



Bahujan Samaj Party has a lead on two seats, Lok Jan Shakti Party on one#BiharElectionResults pic.twitter.com/kdG7xKTi8P