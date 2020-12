जजपा के नेताओं ने की गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात, किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग की

नई दिल्ली। कृषि संबंधी कानूनों को लेकर किसान संगठनों की अपनी जिद पर अड़े रहने के साथ हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार की मुश्किलें भी कम होने की उम्मीद कम है। विपक्षी पार्टियों के साथ ही अब सरकार में शामिल जननायक जनता पार्टी ने भी सरकार पर किसानों के हितों को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इस बात को लेकर जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की और किसानों के खिलाफ राज्य में दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की।

Haryana: A delegation of Jannayak Janta Party (JJP) leaders met Home Minister Anil Vij seeking withdrawal of cases against farmers during protest.



Digvijay Chautala said, "Home Minister has assured us that he will look into the matter & discuss the issue with Chief Minister" pic.twitter.com/47g9HkLnon