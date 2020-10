कुलगाम हमले पर BJP अध्यक्ष नड्डा का बयान, कहा- राष्ट्रभक्तों का जाना देश के लिए बड़ी क्षति

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले से देश में हड़कंप मचा है। आतंकियों ने तीन बीजेपी नेताओं को गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यह देश के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा कि इस विषम परिस्थिति में पूरा समाज पीड़ित परिवारों के साथ है।

In a cowardly attack in J&K's Kulgam, terrorists killed 3 leaders, including district BJP Yuva Morcha General Secy Fida Hussain. Departure of such patriots is a big loss for the country. Their sacrifice won't go in vain. Condolences to families: BJP National President J P Nadda pic.twitter.com/vERIT1qhsp