ट्रंप के गलत फैसले के कारण उन्हें हार मिली, मोदी ने समय पर​ लिया फैसला: जेपी नड्डा

नई दिल्ली। उत्तराखंड पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरकार के कोरोना वायरस फैलने के तुरंत बाद लॉकडाउन के फैसले को सराहा है। उन्होंने अमरीका का उदाहरण देते हुए कहा कि ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर कुप्रंबधन के कारण राष्ट्रपति पद खो दिया था। लेकिन पीएम मोदी ने समय से पहले लॉकडाउन करने का साहसिक फैसला लिया है। अमरीका अभी भी स्वास्थ्य बनाम अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर अनिर्णायक बना हुआ है।

Trump lost the presidency due to #COVID19 mismanagement. But Modiji took bold decision of lockdown. America is still indecisive of health vs economy issue but we pushed ahead with 'jaan hai toh jahan hai' philosophy: BJP President JP Nadda, addressing party workers in Uttarakhand pic.twitter.com/nblKYr7s0t