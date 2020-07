एमईए में जेएस महावीर सिंघवी बोले - कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, पाक ​अपनी फितरत से बाज आने को तैयार नहीं

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव काउंटर टेररिज्म महावीर सिंघवी ( MEA Joint Secretary Counter Terrorism Mahavir Singhvi ) ने UNOCT वर्चुअल काउंटर टेररिज्म वीक में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान ( Pakistan ) हमेशा से अपनी किरकिरी कराता आया है। पाकिस्तान को चेताते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ साजिशें रचने का काम छोड़ दे।

विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव काउंटर टेररिज्म महावीर सिंघवी ने एक बार फिर दोहराया कि जम्मू और कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) भारत का अभिन्न हिस्सा है, था और रहेगा।

Jammu&Kashmir has been, is&will continue to remain an integral part of India&Pakistan should cease to covet it. What is portrayed by Pakistan is actually state-sponsored cross border terrorism: Mahaveer Singhvi, Joint Secretary for Counter Terrorism, MEA