Y श्रेणी की सुरक्षा के साथ मुंबई के लिए रवाना हुईं कंगना रनौत, रास्ते में की पूजा-अर्चना

नई दिल्ली। मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) से करने के बाद विवादों में घिरीं अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut ) आज मुंबई के लिए निकल चुकी हैं। शिवसेना के संजय राउत से तकरार के बीच कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित अपने आवास से रवाना हुईं। बीते कुछ दिनों से छिड़े विवाद के कारण कंगना को शिवसेना के विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

हालांकि, इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराई गई Y श्रेणी सुरक्षा उनके साथ होगी। गौरतलब है कि मुंबई न आने की धमकी के बीच कंगना ने नौ सितंबर को मुंबई जाने का ऐलान किया था। अपने वादे के मुताबिक वे आज मुंबई के लिए निकल चुकी हैं। मुंबई आने के क्रम में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले स्थित कोठी इलाके के मंदिर में कंगना ने पूचा-अर्चना की। मुंबई रवाना होने से पहले कंगना का कोरोना टेस्ट भी हुआ। इसमें उनका टेस्ट निगेटिव आया है।

Himachal Pradesh: Actor Kangana Ranaut leaves from Bhanwla village in Mandi District for Chandigarh.



From Chandigarh, she will be leaving for Mumbai. pic.twitter.com/un6YrNvbnG