कर्नाटक रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने वैक्सीन चुनने की छूट मांगी, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा-चयन का कोई अधिकार नहीं

नई दिल्ली। कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने राज्य सरकार से स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन चुनने का विकल्प देने की मांग की है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधाकर को लिखे पत्र में उन्होंने अपील की है कि राज्य के कई जिलों में रेजिडेंट डॉक्टर को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अभी कोवैक्सीन को केवल चिक्मंगलुरु हासन बल्लारी शिवमोगा चामराजनगर और दावणगेरे जिला अस्पतालों में मुहैया कराया जा रहा है।

First of all, taking the vaccine is not mandatory. There is no choice given in selecting a vaccine as Drugs Controller General of India has cleared both Covishield and Covaxin. I humbly appeal to all doctors, citizens to accept Covaxin: Karnataka Minister Dr K Sudhakar https://t.co/wT3LcZoG14 pic.twitter.com/dCuzntYtkn