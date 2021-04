Kashmir Encounter: शोपियां में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी

शोपियां। जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। अब इसी कड़ी में शोपियां के जीपोरा में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड शुरू हो गई है। दरअसल, जीपोरा में आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू की थी। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों की ओर से जवानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसपर सेना ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, शोपियां के जीपोरा में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ और सेना शामिल है। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि एक से दो आतंकी के घिरे हैं। फिलहाल, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

जानकारी के अनुसार, पुलिस और सुरक्षाबलों ने आज सुबह पुख्ता जानकारी के आधार पर शोपियां के जीपोरा इलाके में आतंकियों की घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान शुरू किया था। मालूम चला था कि इस इलाके में दो से तीन आतंकवादी छिपे हैं। सुरक्षाबलों ने सबसे पहले आतंकियों को आत्मसमपर्ण करने का मौका दिया।

लेकिन जब आतंकियों ने अनसुना कर दिया और चारों तरफ से खुद को घिरता देख सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में जवानों ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू की। कश्मीर पुलिस ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि शोपियां के जीपोरा में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। जल्द ही आतंकियों का खात्मा कर दिया जाएगा।

