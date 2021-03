केरल: भाजपा के सीएम उम्मीदवार होंगे मेट्रो मैन श्रीधरन, राज्य को कर्ज से मुक्त करने का संकल्प लिया

नई दिल्ली। केरल विधानसभा चुनाव में इस बार मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन का नाम गूंज रहा है। वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। केरल भाजापा के प्रमुख के सुरेंद्रन ने गुरुवार को इसकी घोषणा की।

केरल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ई श्रीधर ने भाजपा का दामन थामा था। मेट्रो मैन ई श्रीधरन का भाजपा में शामिल होना केरल चुनाव के लिहाज से पार्टी की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। मेट्रो मैन के नाम से लोकप्रिय श्रीधरन की छवि एक बेदाग नौकरशाह की रही है।

'Metro Man' E Sreedharan (in file photo) will be BJP's Chief Minister candidate in the upcoming #KeralaAssemblyElections2021: State BJP chief K Surendran pic.twitter.com/EgQVQ5RSQi