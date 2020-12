Kerala Local Body Election : अंतिम चरण में सीएम पी विजयन ने कन्नूर में डाला वोट, मतगणना 16 दिसंबर को

नई दिल्ली। केरल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ( CM P Vijyan ) ने कन्नूर के पिनारयी में एक मतदान केंद्र पर स्थानीय निकाय चुनाव ( Local Body Election ) के अंतिम चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आज सुबह से मलप्पुरम सहित कई जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिस मतदान जारी है। चुनाव के बाद मतगणना 16 दिसंबर को होगी। स्थानीय निकाय चुनाव को केरल के सीएम में विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है।

Kerala: Chief Minister Pinarayi Vijayan casts his vote in the third phase of local body elections at a polling station in Pinarayi, Kannur. pic.twitter.com/qKSYLbPvQk