पुडुचेरी के उप राज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद किरण बेदी ने ट्वीट कर दी अपनी पहली प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा

नई दिल्ली।

भाजपा नेता और पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने बुधवार सुबह पुडुचेरी के उप राज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूं, जो पुडुचेरी की उप राज्यपाल के तौर पर मेरे इस सफर के साथी रहे। पुडुचेरी के लोगों और सभी सरकारी अधिकारियों का धन्यवाद।

बता दें कि एक दिन पहले यानी मंगलवार देर शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निर्देश पर किरण बेदी को पुडुचेरी के उप राज्यपाल पद से हटा दिया गया था। इसके साथ ही तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को पुडुचेरी के उप राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया।

ट्वीट में क्या कहा किरण बेदी ने

पूर्व आईपीएस अधिकारी और पुडुचेरी की उप राज्यपाल रहीं किरण बेदी ने पद से हटाए जाने के एक दिन बाद ट्वीट कर कहा, मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूं, जो पुडुचेरी की उप राज्यपाल के तौर पर मेरे इस सफर में साथ रहे। पुडुचेरी के लोगों और सभी सरकारी अधिकारियों को धन्यवाद।

Thank all those who were a part my journey as Lt Governor of Puducherry—

The People of Puducherry and all the Public officials. 🙏 pic.twitter.com/ckvwJ694qq