Farmer Protest : केंद्र और किसान के बीच 5वें दौर की बातचीत शुरू, कानून वापसी से कम पर समझौता मुश्किल

नई दिल्ली। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसान संगठनों के नेताओं के बीच पांचवें दौर की बातचीत शुरू हो गई है। आज की बैठक में सभी मुद्दों पर फिर बातचीत होगी। केंद्र सरकार ने किसान को संगठनों को कई मुद्दों पर लिखित में आश्वासन देने के संकेत दिए हैं।

We want to complete rollback of the laws. If the government doesn't accept our demand, we will continue our agitation: Harjinder Singh Tanda, state chief of Azad Kisan Sangharsh Committee, Punjab https://t.co/YHiDYOHf80 pic.twitter.com/rmrWc7rPOW