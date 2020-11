Kisan agitation : दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार से मांगी 9 स्टेडियमों को जेल में बदलने की इजाजत

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा दिल्ली चलो मार्च की जिद पर अड़े रहने और सिंधु बॉर्डर तक पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। सिंधु बॉर्डर पर आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार से 9 स्टेडियमों को अस्थायी जेलों में तब्दील करने की इजाजत मांगी है। दिल्ली पुलिस ने स्टेडियमों को अस्थायी जेल में बदलने की मांग कर साफ संकेत दे दिया है कि अगर आंदोलनकारियों ने आदेशों की अवहेलना कर देश की राजधानी में प्रवेश की कोशिश की तो उनकी गिरफ्तारी तय है।

Delhi Police seeks permission from Delhi Government to convert nine stadiums into temporary prisons, in view of #FarmersProtest