ममता सरकार के खिलाफ लेफ्ट का प्रदर्शन: पुलिस ने भांजी लाठियां, छोड़े आंसू गैस के गोले

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां बेरोजगारी को लेकर ममता सरकार के खिलाफ वाम कार्यकर्ताओं और छात्रों ने सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि लेफ्ट के कार्यकर्ताओं पर सरकार की ओर से भी बड़ी कार्रवाई की गई।

हवाड़ा में लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए।

बड़ी संख्या में हावड़ा पर जमा रहो रहे वाम कार्यकर्ताओं को देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और उग्र भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागना शुरू कर दिए।

ED के सवालों से घबराए कांग्रेस नेता, अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुए भर्ती

#WATCH Howrah: Youth wing and student wing of Communist Party of India (Marxist), stage a protest alleging unemployment in the state. Water-cannons used by the police against the protesters. #WestBengal pic.twitter.com/c4qNDIPCBm