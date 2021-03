देशभर में महाशिवरात्रि की धूम, कुंभ में हर की पौड़ी पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

नई दिल्ली। आज महाशिवरात्रि की देशभर में धूम है। इस अवसर पर उत्तराखंड की राजधानी हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट पर लाखों भक्तों द्वारा गंगा में पवित्र डुबकी लगाने का सिलसिला सुबह से जारी है। आज हरिद्वारा में शाही स्नान भी होगा। शाही स्नान को देखते हुए विशेष तैयारी के साथ सुरक्षा के भी बंदोबस्त किए गए हैं।

#WATCH: On the occasion of #MahaShivaratri, thousands of devotees throng to Haridwar's Har Ki Pauri ghat in Uttarakhand to take a holy dip in the early hours of the day pic.twitter.com/YFwWgFH3KY