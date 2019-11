नई दिल्‍ली। दिल्ली-एनसीआर ( Delhi Ncr ) में बारिश के बाद भी लोगों को प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिली। शनिवार देर शाम दिल्ली और उसके आसपास हुई बारिश के बावजूद प्रदूषण का स्‍तर खतरनाक बना हुआ है। यही वजह है कि दिल्लीवालों के लिए रविवार की सुबह भी एयर क्वालिटी इंडेक्स ( एक्‍यूआई ) के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले रहे।

मौसम विज्ञानियों के मुताबिक दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय के सत्यवाजी कॉलेज इलाके में एयर क्‍वालिटी इंडेक्‍स सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। यहां पर प्रदूषण का स्तर 961 रहा। पुसा रोड इलाके में AQI 920 रिकॉर्ड किया गया तो आनंद विहार इलाके में यह आंकड़ा 848 हो गया।

Noida: Major pollutants PM 2.5 at 486 and PM 10 at 459 both in 'severe' category in Sector-62, according to the National Air Quality Index (NAQI) data. Sector-125, Sector-1 and Sector-116 also in 'severe' category. pic.twitter.com/6tOPyjarMP