Lockdown 3.0: हरियाणा में बढ़े शराब के दाम, आज से खुलेंगे ठेके

चंडीगढ़। देश में सोमवार से शुरू लॉकडाउन 3.0 के साथ ही दिल्ली-उत्तर प्रदेश समेत ज्यादातर राज्यों ने शराब की बिक्री शुरू कर दी थी। हालांकि हरियाणा में शराब की बिक्री बुधवार से शुरू की जाएगी। हरियाणा सरकार ने बुधवार से प्रदेश भर में शराब की दुकानें खोलने का फैसला लेते हुए इसकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। अब इनकी बिक्री बढ़ी हुई कीमतों के साथ की जाएगी।

इस संबंध में हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की कि प्रदेश में बुधवार से शराब की दुकानों को खोला जाएगा और सरकार ने शराब पर टैक्स में भी बढ़ोतरी की है। सरकार ने शराब पर अलग-अलग ढंग से टैक्स बढ़ाया है। जैसे देश में बनने वाली शराब पर 5 फीसदी सेस लगा दिया गया है, तो विदेशी शराब पर 20 फीसदी कर। वहीं, बियर पर अतिरिक्त कर लगा दिया है।

हरियाणा में अब स्ट्रॉन्ग बियर पर 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जबकि लाइट-अन्य बियर पर 2 रुपये बढ़ाए गए हैं। विदेशी शराब की हाफ बोतल (375 मिलीलीटर) में 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं।

COVID Cess will be Rs 5 per quart in case of Country Liquor,Rs 20 per quart in case of Indian-made foreign liquor, Rs. 5 in case of strong beer&Rs 2 in case of other beer&Rs.50 per pack greater than 375 ML in case of Imported Foreign Liquor,with effect from tomorrow: Haryana Govt