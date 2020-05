Coronavirus: तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में 29 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन

हैदराबाद। यों तो केंद्र सरकार ने बीते 3 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन से पहले ही आगामी 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है, लेकिन तेलंगाना सरकार ने इसे 29 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। तेलंगाना सरकार ने मंगलवार को कहा कि जब प्रदेश ने COVID-19 के प्रसार को नियंत्रित करने में काफी प्रगति की है, वह ऐसे समय में लॉकडाउन हटा कर जोखिम मोल नहीं ले सकते।

कोरोना से जंग: मई होगा महत्वपूर्ण, करो या मरो के हालात और जरा सी चूक खतरनाक

इस तरह तेलंगाना देश में पहला राज्य बन गया है, जिसने केंद्र द्वारा घोषित 17 मई तक के लॉकडाउन के बाद भी उसे जारी रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंगलवार रात एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की।

राज्य में लॉकडाउन 7 मई को समाप्त होना था, लेकिन मंत्रिमंडल ने इसे अतिरिक्त 22 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया। राज्य सरकार ने हैदराबाद और पांच अन्य रेड जोन जिलों में किसी तरह की छूूट नहीं देने का भी निर्णय लिया।

Chief Minister K Chandrashekar Rao announced the extension of lockdown in Telangana to May 29.



Read @ANI Story | https://t.co/T5d53LJJN4 pic.twitter.com/0pF4eopjIY