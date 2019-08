नई दिल्‍ली। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) की कद्दावर नेता और भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का 67 साल की उम्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान (AIIMS ) में मंगलवार को निधन हो गया। उनका निधन रात में दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ। आज उनका अंतिम संस्‍कार दोपहर 3 बजे बाद होगा।

दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन

मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद गंभीर हालत में उन्हें रात 9 बजे एम्स लाया गया लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। देर रात उनके पार्थिव शरीर को जंतर-मंतर स्थित उनके आवास पर लाया गया।

मंगलवार को 12 बजे उनके पार्थिव शरीर को पार्टी दफ्तर में रखा जाएगा। दोपहर 3 बजे लोधी रोड शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार होगा।

सुषमा स्‍वराज के पार्थिव शरीर को आज सुबह अंतिम दर्शन के लिए पार्टी कार्यालय में रखा जाएगा जिसके बाद दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा।

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भारतीय जनता पार्टी के नेता सुषमा स्वराज को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए।

— Yog guru Ramdev pays last tribute to former External Affairs Minister & BJP leader #SushmaSwaraj , at her residence.

राष्‍ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी ने भी जताया दुख

उनके निधन पर राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बसपा प्रमुख मायावती, टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन, नोबेल पुरस्‍कार विजेता कैलाश सत्‍यार्थी सहित कई नेताओं ने गहरा दुख जताया है।

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, बांग्‍लादेश की पीएम शेख हसीना, अफगानिस्‍तान के पूर्व राष्‍ट्रपति हामिद करजई सहित फ्रांस, मालदीव व अन्‍य देशों की सरकारों ने भी सुषमा के निधान पर दुख व्‍यक्‍त किया है।

Ministry of Foreign Affairs of Russia: We express our sincere condolences to the people of India on the premature passing away of the former Foreign Minister of this friendly country. #SushmaSwaraj