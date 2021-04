राजधानी दिल्ली में 2 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, ऑक्सीजन के पोर्टल की होगी शुरुआत

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस लॉकडाउन की मियाद को और 6 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन को 6 दिनों के लिए अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा जा रहा है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से कोरोना वायरस के नए केसों को देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे दिल्ली सरकार लॉकडाउन को बढ़ा सकती है। बीते 24 घंटे में 24 हजार से ज्यादा नए केस आ चुके हैं। जबकि 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

We had imposed a 6-day lockdown in Delhi. The lockdown is being extended to next Monday till 5 am: Delhi CM Arvind Kejriwal #COVID19 pic.twitter.com/s1eHgZmaHN

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि पॉजिटिविटी रेट लगभग 36 से 37 फीसदी तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में इतनी संक्रमण दर आज तक नहीं देखी है। पिछले एक-दो दिन से संक्रमण दर थोड़ी कम जरूर हुई है। अगर बात आज की करें तो यह दर 30 फीसदी से नीचे आई है। इन्हीं सब को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को 2 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।

We have started a portal that will be updated every two hours by oxygen manufacturers, suppliers and hospitals for better management of oxygen supply. The Central and State teams are working together: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/uDpvdY9M4W