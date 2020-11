चार दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू, 19 को खरना

नई दिल्ली। चार दिवसीय छठ पूजा बिहार सहित देशभर में आज से शुरू हो गई है। इस बीच पटना के डीएम रवि कुमार ने कहा कि जो श्रद्धालु गंगा घाट तक नहीं पहुंच पाएंगे उन्हें गंगा जल मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किया गया है। डीएम के मुताबिक नगरपालिकाओं की 75 टैंकों के जरिए इस बार छठी मैया के श्रद्धालुओं के घरों तक गंगा जल पहुंचाने की व्यवस्था है। लोगों की ओर से इस व्यवस्था को लेकर अच्छा रिस्पांस पटना जिला प्रशासन को मिला है। इसके पीछे हमारा मकसद सभी छठव्रतियों और छठी मैया में आस्था रखने वाले भक्तों को सुरक्षा प्रदान करना है।

