Maharashtra : गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्विट कर बताया, परमबीर सिंह ने खुद को बचाने के लिए लगाए झूठे आरोप

नई दिल्ली। महराष्ट्र के एंटीलिया केस में अब नया मोड़ आ गया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्विटकर पलटवार किया है। इस मामले में देशमुख का कहना है कि परमबीर ने खुद को बचाने के लिए ये आरोप लगाए हैं।

"Sachin Waze's direct links in Antilia Case & Mansukh Hiren Case are coming forward. Param Bir Singh is afraid that its connections will reach up to him. He has made these false allegations to save & protect himself from legal action," tweets Maharashtra HM Anil Deshmukh pic.twitter.com/IU3tglb6cB