नई दिल्ली। एनआईए की विशेष अदालत ने सोमवार को मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई कल तक के लिए स्‍थगित कर दी है। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अन्य को इस मामले की आरोपियों को स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश होने को कहा था। प्रज्ञा ठाकुर के वकील जेपी मिश्रा ने इस बात की पुष्टि की थी वह अदालत में हाजिर होंगी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर आज पेश हुईं।

Spl NIA Court in Mumbai adjourns for tomorrow the hearing in 2008 Malegaon blast case. BJP MP Pragya Singh Thakur seeks exemption from daily appearance in court on health&security grounds; Court asks her to file an application, also tells her to be present in court whenever asked https://t.co/kGkCdfiKLP