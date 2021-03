मणिपुर के सीएम ने उखरूल अग्निकांड को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, NDRF की मांगी मदद

नई दिल्ली। मणिपुर के उखरूल जिले के शिरुई पीक में आग लगने की भयंकर घटना सामने आई है। प्रदेश सरकार की मशीनरी द्वारा आग पर काबू पाने में विफल रहने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भयंकर आग पर काबू पाने के लिए गृह मंत्रालय से मदद मांगी है। इस बारे में उन्होंने गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव से बात की है।

Very unfortunate to see the fire spreading at Shirui Peak, Ukhrul District, Manipur. Spoke to Additional Secretary, Home Ministry to extend all possible help from NDRF

to douse the fire: Manipur Chief Minister N.Biren Singh pic.twitter.com/T6m32DO4yt