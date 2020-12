मनजिंदर सिंह सिरसा ने कंगना रनौत को भेजा कानूनी नोटिस, कहा - बिना शर्त मांगें माफी

नई दिल्ली। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में शामिल एक बुजुर्ग महिला के बारे में फर्जी ट्विट कर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत बुरी तरह से फंस गई हैं। अब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने उनके अपमानजनक ट्वीट के लिए कानूनी नोटिस भेजा है। अपने नोटिस में उन्होंने एक किसान की वृद्ध मां को 100 रुपए में मिलने वाली महिला बताया है। सिरसा ने कहा कि किसानों के खिलाफ कंगना की यह टिप्पणी असंवेदनशील है। इसके लिए वो आंदोलन में शामिल बुजुर्ग महिला से बिना शर्त माफी मांगें।

We've sent legal notice to Kangana Ranaut for her derogatory tweet calling aged mother of a farmer as woman available for Rs 100. Her tweets portray farmers protest as antinational. We demand unconditional apology from her for insensitive remarks: DSGMC Pres Manjinder Singh Sirsa pic.twitter.com/cVC6NqYwrJ