Mann Ki Baat : आज पीएम मोदी 2021 में पहली बार देशवासियों से साझा करेंगे विचार

नई दिल्ली। नए साल में आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का यह कार्यक्रम तब हो रहा है जब राजधानी नई दिल्‍ली में नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चरम पर है। खास बात यह है कि अब विपक्षी दलों के नेता भी इस आंदोलन का लेकर खुलकर सामने आ गए हैं। साथ ही एक दिन बाद देश का आम बजट भी लोकसभा में पेश किया जाएगा।

