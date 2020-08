Mann Ki Baat : पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए वह जनता के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की यह 68वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को 'मन की बात' कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित किया था। पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा था। चीन की विस्तारवादी नीतियों और पाक की नीयत पर सवाल उठाया था।

