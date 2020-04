क्या लॉकडाउन की बढ़ी अवधि में लोगों को विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति मिलेगी?

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक की। सूत्रों की मानें तो कोरोना वायरस को लेकर देशभर में बीते 25 मार्च से लागू लॉकडाउन की अवधि को दो सप्ताह तक आगे बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली सीएम केजरीवाल, कर्नाटक सीएम बीएस येदियुरप्पा समेत कई ने इसकी ओर ईशारा भी किया है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि 14 तारीख के बाद अगर लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है, तो क्या इस दौरान शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत दी जाएगी।

सबसे पहले तो बता दें कि पहला लॉकडाउन आगामी 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है। केंद्र सरकार की घोषणा से पहले ओडिशा ने 30 अप्रैल और पंजाब ने 1 मई तक के लिए लॉकडाउन की अवधि को पहले ही बढ़ा दिया है।

अप्रैल में शादी के मुहूर्त

रतलाम के मशहूर ज्योतिषी एनके आनंद के मुताबिक अप्रैल 2020 में विवाह के छह मुहूर्त हैं। यह 15, 16, 17, 20, 23 और 26 अप्रैल को हैं।

PM categorically assured that India has adequate supplies of essential medicines &said that measures are being taken to ensure the availability of protective gear & critical equipment for all front-line workers. He also gave a stern message against black marketing & hoarding: PMO https://t.co/zBq2ZCC1fN