मीनाक्षी लेखी का केजरीवाल पर पलटवार,कहा-मुझे संदेह है कि उनके पास आईआईटी या एनएसडी डिग्री है

नई दिल्ली। भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली (Delhi) के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) पर पलटवार करते हुए कहा कि यह हाउस अरेस्ट नहीं है बल्कि घर में आराम है। हमने बीती रात के वीडियो फुटेज देखे हैं जिसमें यह देखा जा सकता है, हमें नहीं पता कि उसने शादी के कुछ समारोह में क्या खाया था कि वह अपने घर पर है। हर कोई जानता है कि वह नाटक में उत्कृष्ट है, मुझे संदेह है कि उनकी डिग्री आईआईटी की है या एनएसडी की है।

It's not house arrest but rest in house. We've video footage of last night in which he can be seen, we don't know what did he eat at some marriage function that he's at his house. Everyone knows he is excellent at drama, I doubt if his degree is of IIT or NSD: Meenakshi Lekhi, BJP