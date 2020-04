स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट: कोविड-19 के मामलों की दर में 40 प्रतिशत गिरावट

नई दिल्ली। देश में लोगों कोरोना वायरस ( coronavirus ) से संक्रमित होने के मामलों में 40 फीसदी की गिरावट आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ( Ministry of Health ) ने यह जानकारी शुक्रवार को दी।

वहीं, देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण ( Coronavirus infection ) से 23 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

आपको बता दें कि देश में कोरोना ( Coronavirus in india ) का कहर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश मे कोरोना पीड़ित लोंगो की संख्या 13,387 हो गयी है।

इसमें 11,201 लोग अभी भी कोविड-19 वायरस से पीड़ित हैं, जबकि 1748 लोगों इस वायरस से मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार सुबह तक 437 लोग इस बीमारी से मारे जा चुके हैं।

ऐसे में कोविड-19 वायरस की रोकथाम के लिए एक बार फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आज बैठक होने वाली है। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन करेंगे।



इसके साथ ही साथ बैठक में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे, गृह राज्य मंत्री नित्या नन्द राय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पृरी समेत कई और मंत्री शिरकत करेंगे।

We have been witnessing average growth factor at 1.2 since April 1 which stood at 2.1 (average) between March 15- March 31. Hence, there is 40 per cent decline in average growth factor even as we increased #COVID19 testings: Lav Aggarawal, Joint Secretary, Union Health Ministry pic.twitter.com/kQMzIcX1xI