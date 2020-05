Modi Government 2.0: PM मोदी के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा, सुनिए देश के नाम Audio संदेश

नई दिल्ली। देश में जारी कोरोना वायरस ( coronavirus ) संकट के बीच मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का शनिवार ( 30 मई ) को एक साल पूरा हो गया। कार्यकाल के एक साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने देश के नाम एक खुला पत्र ( PM Modi's Letter to the Nation ) और ऑडियो संदेश ( pm modi Audio message to the Nation ) भी जारी किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोरोना संकट नहीं होता तो आपके बीच आकर आपका आपका आशीर्वाद लेता और आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना को लेकर जो परिस्थितियां बनी हैं, ऐसे में पत्र लिखकर और ऑडियो संदेश के जरिए आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। पीएम मोदी ( PM Modi ) ने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रगति पथ पर दौड़ेंगे, हम विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि हम अपना वर्तमान भी तय करेंगे और भविष्य भी। सुनिए, पीएम मोदी का पूरा ऑडियो संदेश।