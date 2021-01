Money Laundering : बॉम्बे हाईकोर्ट का यस बैंक के राणा कपूर को झटका, जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित यस बैंक घोटाला मामले में यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में राणा कपूर की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस केस की जांच प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) कर रहा है।

Bombay High Court rejects the bail plea by Yes Bank founder Rana Kapoor in a money laundering case being investigated by Enforcement Directorate.