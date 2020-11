Money Laundering case : ED ने शिवसेना विधायक के बेटे विहंग सरनाईक को दूसरी बार भेजा समन

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के आवास पर छापे के सिलसिले में उनके बेटे विहंग सरनाईक को एक बार फिर समन भेजा है। विहंग सरनाईक को एक दिन पहले भी ईडी के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसके अलावा जांच अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कॉक्स एंड किंग्स के प्रमोटर पीटर केर्कर का मेडिकल टेस्ट के लिए उसे लेकर अस्पताल पहुंचे हैं।

Mumbai: Enforcement Directorate summons Shiv Sena MLA Pratap Sarnaik's son Vihang Sarnaik today, in connection with raid conducted at Pratap Sarnaik residence



He did not appear before the agency yesterday despite summons issued to him.