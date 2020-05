लॉकडाउन का फायदाः बिहार से दिख रहा माउंट एवरेस्ट, 300 किमी दूरी से ही हो रहा हिमालय का दीदार

नई दिल्ली। दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) जैसी महामारी से जूझ रही है। देशभर में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। देशभर में 45 हजार से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं जबकि 1500 के करीब लोग इस घातक वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। यही वजह है कि देशभर में लॉकडाउन ( Lockdown ) की अवधि लगातार बढ़ाई जा रही है।

लॉकडाउन से भले ही कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन इसने कोरोना वायरस से निपटने के साथ-साथ प्रदूषण पर भी काफी हद तक काबू पा लिया है।

लॉकडाउन का ही नतीजा है कि गंगा ( Ganga River ) का पानी साफ हो गया है। कई वर्षों के बाद बिहार ( Bihar ) के लोगों को वहां से माउंट एवरेस्ट ( Mount Everest ) दिखने लगा है। यही नहीं रुड़की ( Roorkee ) से भी हिमालय ( Himalaya ) को सौंदर्य आसानी से देखा जा सकता है। ये सब संभव हुआ है लॉकडाउन की वजह से।

रिकॉर्डतोड़ बारिश के साथ तेजी से बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान अंफन, जारी हुआ अलर्ट

The claims are made by Mukhiya of village. Can be verified further. They are saying they are able to see these peaks after many years. Even decades. pic.twitter.com/DP4yhzgbQd