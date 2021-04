पंजाब से हुई मुख्तार अंसारी की बिदाई, निकलने से पहले बाहुबली ने जताई ये इच्छा

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पंजाब के रोपड़ जेल से बिदाई हो गई है। रोपड़ जेल के दूसरे नंबर गेट से मुख्तार अंसारी को निकाला गया। पहले अंसारी को गेट नंबर 1 से निकालने की जानकारी थी, लेकिन आखिर पलों में इसमें भी बदलाव किया गया।

मुख्तार अंसारी को जो टीम लेकर रवाना हुई है, उसमें एक डीएसपी, दो इंस्पेक्टर, छह एएसआई, 20 हेड कांस्टेबल, 30 कांस्टेबल, पीएसी की एक प्लाटून, जीपीएस से लैस वज्र वाहन, 10 पुलिस वाहन, डॉक्टर और एंबुलेंस शामिल है।

खास बात यह है कि जिस एंबुलेंस से मुख्तार अंसारी को लाया जाएगा, उसमें सभी जरूरी सामान भी रख दिया गया है। किसी भी वक्त मुख्तार की पंजाब से बिदाई वहीं बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी ने पुलिस से कुछ चीजों की इच्छा जताई थी।

यह भी पढ़ेँः Corona के बढ़ते खतरे के बीच राहत की खबर, Vaccination को लेकर भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड

Punjab: UP Police arrives at Rupnagar jail to take gangster-turned-politician Mukhtar Ansari back with them.



On March 26th, Supreme Court had ordered the transfer of Mukhtar Ansari to jail in UP from Punjab to face trials there. pic.twitter.com/LjPbyRgzwG