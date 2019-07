नई दिल्‍ली। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। मुंबई-पुणे में भारी बारिश ( Mumbai-Pune Heavy Rain ) से भारी बारिश से जबर्दस्त तबाही की सूचना है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही रात में तीन स्‍थानों पर दीवारें गिरने की वजह से 22 लोगों की मौत हुई है। दीवार गिरने की घटना मुंबई के मलाड ईस्ट, कल्याण और पुणे में हुई है।

Mumbai Airport PRO: SpiceJet SG 6237 Jaipur-Mumbai flight overshot runway yesterday while landing at Mumbai Airport. All passengers are safe, no injuries reported. #Maharashtra pic.twitter.com/hEULogZHr4 — ANI (@ANI) July 2, 2019

भारी बारिश का असर ट्रेनों का आवागमन और हवाई उड़ानों पर भी पड़ा है। मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक भारी बारिश होने की आशंका जताई है।

Maharashtra CM Devendra Fadnavis: Pained to know about the loss of lives in Malad Wall Collapse incidence. My thoughts are with families who lost loved ones & prayers for speedy recovery of injured. Rs 5 lakh will be given to the kin of deceased. (File pic) pic.twitter.com/31bjg4SSeP — ANI (@ANI) July 2, 2019

5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Chief ninister Devendra Fadanvish ) ने 2 मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। उन्‍होंने राज्‍य प्रशासन, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ ( NDRF) से युद्धस्‍तर पर बारिश से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिया है।

सार्वजनिक अवकाश की घोषणा

मुंबई-पुणे में भारी बारिश ( Mumbai-Pune Heavy Rain ) में भारी बारिश से बिगड़े हालातों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 2 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश ( Public Holiday ) का ऐलान किया है।

Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC): 13 people died in the retaining wall collapse of few hutments built on a hill slope in Kurar Village . Fire Brigade & NDRF had rushed to the spot. #Maharashtra pic.twitter.com/Geb3Pdnk2r — ANI (@ANI) July 2, 2019

मलाड पूर्व में 13 की मौत

मुंबई के मलाड पूर्व के पिंपरीपाड़ा इलाके में भारी बारिश के कारण दीवार गिरने से 13 लोगों की मौत होने की सूचना है। इस घटना में एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है।

Maharashtra: 3 dead & 1 injured after wall of National Urdu School collapsed at around 12:30 am today in Kalyan, following heavy rainfall in the area. — ANI (@ANI) July 2, 2019

कल्‍याण में 3 की मौत

दूसरी घटना रात साढ़े बारह बजे मुंबई से सटे कल्याण की है। यहां पर नेशनल उर्दू हाई स्कूल की कम्पाउंड की दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। इस दीवार के बगल में कुछ लोग रहते थे। इस दीवार के मलबे की चपेट में ये लोग आ गए। इस हादसे में 4 लोग घायल भी हुए हैं।

Pune: At least 6 people have lost their lives after a wall of Sinhgad College, Ambegaon collapsed at around 1:15 am today. (Early visuals) #Maharashtra pic.twitter.com/JYiwbWpQzR — ANI (@ANI) July 2, 2019

पुणे में 6 की मौत

तीन दिन पहले दीवार गिरने से पुणे में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। देर रात एक बार फिर पुणे में दीवार गिरने की घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। ये हादसा पुणे के सिंहगढ़ कॉलेज की दीवार गिरने से हुआ है। ये कॉलेज अम्बेगांव में स्थित हैं।

Mumbai: 13 dead after a wall collapsed on hutments in Pimpripada area of Malad East due to heavy rainfall today.NDRF Inspector Rajendra Patil says "In the search by advance equipment, canine search&physical search no more bodies were found so search operation is now being closed" pic.twitter.com/ACQl4mSF9v — ANI (@ANI) July 2, 2019

राहत कार्य जारी

मुंबई-पुणे में भारी बारिश ( Mumbai-Pune Heavy Rain ) की भयावहता से निपटने के लिए एनडीआरएफ ( NDRF) सहित स्‍थानीय प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। राहत दल में शामिल सरकार और गैर सरकारी अधिकारियों द्वारा मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है।

NDRF और फायर ब्रिगेड की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन ( Resque Operation ) जारी है। घायलों को जोगेश्वरी के ट्रमा सेंटर, कांदिवली के शताब्दी अस्पताल और कल्‍याण के रुक्मिणी बाई अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है।

Mumbai: Streets in the city flooded due to heavy rainfall, people wade through water in Gandhi Market area. #MumbaiRains pic.twitter.com/R0n0G4Qs3q — ANI (@ANI) July 2, 2019

2 दिनों में हुई 540 एमएम की बारिश

आपको बता दें मुंबई और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रविवार से आफत की बारिश जारी है। बीएमसी आयुक्‍त के मुताबिक बीते दो दिनों में ही 540 मिलीमीटर बारिश हुई है जो पिछले 10 सालों में सबसे ज्‍यादा है। बारिश का पानी सड़कों पर भर गया है। कई जगह रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है, जिससे ट्रेनें धीरे चल रही हैं। कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं हैं।