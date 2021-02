Mumbai : स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने ICICI बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर को दी जमानत

नई दिल्ली। मुंबई की स्पेशल पीएमएलए अदालत के सामने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेश हुइंर्। अदालत में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद स्पेशल पीएमएलए अदालत ने चंदा कोचर को 5 लाख रुपए के बांड पर जमानत दी है।

Mumbai: Special PMLA court grants bail to former MD & CEO of ICICI Bank Chanda Kochhar on a bond of Rs 5 lakhs, asks her not to leave the country without the permission of the court