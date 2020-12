नड्डा ने ममता सरकार पर बोला हमला, कहा-यहां कोरोना से होने वालीं मौतों की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही

नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफीले पर हमले के बाद भाजपा और ममता सरकार के बीच लगातार तनाव जारी है।

नड्डा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं। ममता कोविड के कुशासन के लिए जानी जातीं हैं। यहां पर कोरोना से होने वाली मौतों और मामलों को रिपोर्ट नहीं किया गया। केंद्रीय सरकार की टीम को अस्पतालों का दौरा करने की अनुमति नहीं दी गई। बंगाल की जनता अब उसे नहीं छोड़ेगी।

