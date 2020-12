Narco Terror Case : एनआईए ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के हरमीत सिंह पीएचडी समेत 10 लोगों के खिलाफ मोहाली की विशेष अदालत में पूरक चार्जशीट दाखिल की है। यह चार्जशीट नार्को-टेरर केस से जुड़ा है। सप्लीमेंर्टी चार्जशीट में एनआईए ने ड्रग तस्कर जसमीत सिंह हाकिमजादा व पीएचडी को प्रमुख आरोपी बताया है।

National Investigation Agency (NIA) yesterday filed a supplementary charge-sheet in a special court in Mohali in Khalistan Liberation Force (KLF) narco-terror case, the agency says. pic.twitter.com/DcWoJfOA4H