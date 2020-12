Farmer Protest: किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने आज बुलाई यूनियन की बैठक, निकल सकता है हल

नई दिल्ली। नए कृषि कानून ( Farm Bill )के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन ( Farmer Protest )के बीच बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को किसान यूनियन की बैठक बुलाई है। दरअसल पहले ये बैठक 3 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन लागातर बिगड़ते हालातों के बीच अब सरकार ने इसे 1 दिसंबर को ही करने का फैसला किया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों से अगले दौर की बातचीत 3 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और ठंड के साथ कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा है, इसलिए मीटिंग पहले होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालात को देखते हुए पहले दौर की बातचीत में शामिल किसानों को 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में बातचीत के लिए बुलाया गया है।

Security personnel continue to guard Singhu border (Delhi-Haryana border) as farmers' protest against Central Government's Farm laws continues.



Agriculture Minister Narendra Singh Tomar has invited the leaders of farmer unions, for talks, at 3 pm on December 1 at Vigyan Bhavan. pic.twitter.com/MarO61sQ1M