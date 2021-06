ट्विटर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सख्ती, कहा- एक हफ्ते के भीतर हटाएं पोर्नोग्राफिक कंटेंट

नई दिल्ली। माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। देश में लागू नए आईटी कानून को लेकर सरकार के साथ जारी विवाद के बीच अब राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने ट्विटर पर कार्रवाई की मांग की है। बुधवार को NCW ने ट्विटर पर अश्लील सामग्री का स्वत: संज्ञान लेते हुए एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले बीते दिन मंगलवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर दिल्ली ने ट्विटर के खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट को लेकर मामला दर्ज किया था।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा (Rekha Sharma) ने इस संबंध में ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर को पत्र लिखा है। साथ ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी एक पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच करने व उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

यह भी पढ़ें :- POCSO Act के तहत दिल्ली में ट्विटर के खिलाफ FIR दर्ज

रेखा शर्मा ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर को लिखे पत्र में कहा है कि एक हफ्ते के भीतर ट्विटर पर उपलब्ध सभी अश्लील व पॉर्नोग्राफी कंटेंट को हटाया जाए। मालूम हो कि महिला आयोग ने इससे पहले भी ट्विटर को इसी तरह की शिकायत पर कार्रवाई करने के निर्देस दिए थे, लेकिन ट्विटर की ओर से किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया।

महिला आयोग ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि इस तरह की प्रतिबंधित कंटेंट या सामग्री की जानकारी होने के बावजूद ट्विटर ने आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इस तरह के अश्लील कंटेंट से न केवल भारतीय कानून बल्कि ट्विटर की पॉलिसी का भी उल्लंघन होता है।

National Commission for Women (NCW) takes suo moto cognizance of pornographic content on Twitter, seeks action within a week. pic.twitter.com/2JFg48GWRF