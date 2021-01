NCPCR ने कांग्रेस नेता को जारी किया नोटिस, 2 दिन में मांगा जवाब

नई दिल्ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ( NCPRC ) ने कांग्रेस नेता और एमपी के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को नोटिस जारी किया है। एनसीपीसीआर ने कांग्रेस नेता से 2 दिन के भीतर विवादित बयान देने के लिए उनसे स्पष्टीकरण देने को कहा है। उन्हें अपने बयान के लिए कारण बताने का भी निर्देश दिया है। दरअसल, कांग्रेस नेता ने कानूनी प्रावधानों की अवहेलना करते हुए नाबालिग लड़कियों को लेकर विवादित बयान दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने नाबालिग लड़कियों के लिए दिए गए बयान को सही भी ठहराया है।

National Commission For Protection of Child Rights issues notice to Congress leader Sajjan Singh Verma, requesting him to "provide an explanation within 2 days giving reasons and justifying his intention for making such discriminatory statement against minor girls and law..." https://t.co/llPjYyQa40