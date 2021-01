NCPCR ने 10 बच्चों की मौत पर लिया संज्ञान, 48 घंटे के अंदर डीएम से मांगी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में बीती रात आग की घटना में 10 नवजात बच्चों की मौत को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने गंभीरता से लिया है। एनसीपीसीआर ने इस घटना को लेकर भंडारा जिला कलेक्टर से सख्त कदम उठाने को कहा है। साथ ही जिला सामान्य अस्पताल में आग की घटना की जांच करने और 48 घंटे के भीतर एक तथ्यात्मक कार्रवाई रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है।

National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) writes to Bhandara District Collector to conduct an inquiry into fire incident at District General Hospital & send a factual action report within 48 hours.



The fire incident claimed lives of 10 children. #Maharashtra