नेपाल और चीन ने किया Mount Everest की नई ऊंचाई का ऐलान, जानिए कितना हुआ इजाफा

नई दिल्ली। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहे जाने वाले माउंट एवरेस्ट ( Mount Everest ) की नई ऊंचाई सामने आई है। नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेंस्ट की संशोधित ऊंचाई का ऐलान किया है। इसके साथ ही एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर उठ रहे विवाद भी विराम लग चुका है।

चीन और नेपाल के मुताबिक अब माउंट एवरेस्‍ट की नई ऊंचाई 8848.86 मीटर है। एवरेस्‍ट की नई ऊंचाई का ऐलान नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञवली और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने संयुक्‍त रूप से किया।

