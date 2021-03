NIA स्पेशल कोर्ट का बड़ा फैसला, लश्कर आतंकी को सुनाई 10 साल सश्रम कारावास की सजा

नई दिल्ली। भारत को दहलाने की साजिश रचने के आरोप में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्पेशल कोर्ट ने लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक पाकिस्तानी आतंकी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एनआईए की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि लश्कर आतंकी पर भारत में आतंकी हमला करने से संबंधित एक बड़ी साजिश रचने के आरोप है। विशेष एनआईए कोर्ट ने दोष सिद्ध होने के बाद लश्कर आतंकी को सजा मुकर्रर की है। एनआईए ने लश्कर आतंकी के बारे में अभी डिटेल में जानकारी नहीं दी है।

Pakistani terrorist of Laskar-e Taiba sentenced to ten years of rigorous imprisonment by a special NIA court in LeT conspiracy case on March 26. The case pertains to a larger conspiracy hatched by LeT to commit terror attacks in India: NIA