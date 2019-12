निर्भया मामला : समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद राष्ट्रपति के यहा दया चाचिका दाखिल करेगा दोषी

नई दिल्ली। निर्भया रेप मामले ( Nirbhaya rape case ) में मृत्युदंड की सजा पाए चार में से एक दोषी अक्षय की समीक्षा याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कहा है कि जांच और ट्रायल के दौरान किसी भी तरह की कोई खामी नहीं थी। ऐसे में अक्षय की याचिका को खारिज कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबकी नजरें पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। जहां से चारों दोषियों को डेथ वारंट जारी किया जाएगा। वहीं दोषी अब राष्ट्रपति के यहां दया याचिका दाखिल करेगा।

Chandrayaan3 की टीम से बाहर हुई मिशन चंद्रयान-2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर, चौंका देगी पीछे की वजह

2012 Delhi gang-rape convict, Akshay Kumar Singh's counsel tells the Supreme Court that convict wants to file mercy petition before the President of India & seeks three weeks time to file it. https://t.co/XI5HmYM8fU