Nirbhaya Rape Case दोषी अक्षय की याचिका पर सुप्रीम फैसला, ट्रायल और जांच में कोई खामी नहीं

नई दिल्ली। निर्भया रेप मामले ( Nirbhaya rape case ) में चार दोषियों में से एक अक्षय ठाकुर ( Convicted Akshay Thakur ) की रिव्यू पिटीशन ( Review Ptition ) पर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने ट्रायल और जांच में किसी भी तरह की खामी से इनकार किया। अब सबकी नजरें पटियाला कोर्ट पर टिकीं हैं। पटियाला कोर्ट अब दोषियों को खिलाफ डेथ वारंट जारी कर देगा।

अब यह होगा आगे

निचली अदातल पहले ही कह चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम अपना फैसला सुना देंगे। पटियाला हाउस कोर्ट डेथ वारंट इश्यू कर देता है तो उसके बाद 14 दिन का वक्त दोषियों को मिलता है। जिसके बाद फांसी दे दी जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से मर्सी पिटिशन के लिए बिल्कुल वक्त नहीं मिलेगा।

तुषार मेहता ने दिया ये तर्क

इससे पहले निर्भया केस की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की शुरुआत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस की शुरुआत की। मेहता ने कहा कि पुनर्विचार याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।

इस मामले में निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, ऐसे में इस याचिका को भी खारिज करना चाहिए। SG तुषार मेहता ने कहा कि ये मामला फांसी का फिट केस है, क्योंकि यह मानवता के खिलाफ हमला था।

