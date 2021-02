निर्मला सीतारमण बोलीं - जोखिम और सुधारों वाला है इस साल का बजट, विपक्ष के आरोपों को किया खारिज

नई दिल्ली। शुक्रवार को राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी नेताओं के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने सदन में कहा कि यह एक ऐसा बजट है जो स्पष्ट रूप से अनुभव, प्रशासनिक क्षमताओं और उस जोखिम का प्रतीक है जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने उठाया है। उन्हें अपने लंबे निर्वाचित कार्यकाल के दौरान इस देश के सीएम और पीएम के रूप में विकास और सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है।

It is worth mentioning that 800 million people were provided free foodgrains, free cooking gas provided for 80 million people & cash directly was given to 400 million people, farmers, women, divyang & also the poor and needy: FM Nirmala Sitharaman in Rajya Sabha #Budget2021 pic.twitter.com/4Wh2FT8zB6